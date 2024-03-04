Зустріч Валенсії та мадридців завершилася скандалом. Арбітр матч Хіль Мансано дав свисток у той час, коли Беллінгем забивав, здавалось, переможний гол у ворота "кажанів". У підсумку м'яч не зарахували, а матч закінчився з рахунком 2:2.

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Як повідомляє Sport.es, після матчу Вінісіус сказав клубному каналу Реала: "Зрештою, ми не змогли перемогти, бо нам не дозволили". За подібні висловлювання Хосе Гайя з Валенсії після зустрічі з Осасуною був дискваліфікований на чотири матчі. Якщо дисциплінарний комітет відкриє справу проти Вінісіуса, він також отримає дискваліфікацію.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 66 очок. Жирона відстає на сім пунктів.

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