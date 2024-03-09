Валенсия в рамках 28-го тура чемпионата Испании принимает Хетафе. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го тура Ла Лиги сезона 2023/24 между Валенсией и Хетафе начнется в 15:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна по ссылке на MEGOGO. Ход событий на поле можно будет отслеживать по ссылке на "Футбол 24".

Тренер Яремчука объяснил проблемы украинца после перехода в Валенсию

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "летучих мышей". Напомним, в прошлом туре наш земляк отметился голом в воротах Реала (2:2), однако после замены почувствовал дискомфорт. В начале недели он пропустил две тренировки, а его участие в ближайших матчах было под вопросом.

К слову, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола. "Летучие мыши" перед дуэлью с Хетафе идут в турнирной таблице Примеры восьмыми, набрав 37 очков.

Стартовые составы команд:

Валенсия

Хетафе