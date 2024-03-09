Валенсія – Хетафе: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Яремчук повертається після травми
Валенсія в рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії приймає Хетафе. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 28-го туру Ла Ліги сезону 2023/24 між Валенсією та Хетафе розпочнеться о 15:00 за київським часом. Телетрансляція доступна за посиланням на MEGOGO. Перебіг подій на полі можна буде відстежувати в онлайні на "Футбол 24".
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Український форвард Роман Яремчук вийде у стартовому складі "кажанів". Нагадаємо, минулого туру наш земляк відзначився голом у воротах Реала (2:2), однак після заміни відчув дискомфорт. На початку тижня він пропустив два тренування, а його участь у найближчих матчах була під питанням.
До слова, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. "Кажани" перед дуеллю з Хетафе йдуть у турнірній таблиці Прімери восьмими, набравши 37 очок.
Стартові склади команд:
Валенсія
Хетафе