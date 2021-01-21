"Да, действительно, это правда. Было предложение, но донецкий Шахтер меня не отпустил и я остался в команде. Какая команда? Реал Солт-Лейк.

"На Каштру никаких обид нет": Вакула – о переходе в Десну

Какой чемпионат мне бы подошел? Я думаю, что это был бы, наверное, испанский чемпионат, там, где меньше борьбы, я постоянно ее проигрываю. Там, где больше техники, игры с мячом, вот такая лига мне подходит", – признался Вакула в интервью Брутальному футболу.

Хавбек перебрался из Мариуполя в Шахтер летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" ему не удалось – всего 4 матча и ни одного результативного действия. Неделю назад дончане отдали Вакулу в аренду Десне.

"За нас грав брат Аїли Юссуфа – опорник, 190 см": українець рекомендував Хвічу в УПЛ, а зараз працює у Чикаго Файр