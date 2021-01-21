"Так, дійсно, це правда. Була пропозиція, але донецький Шахтар мене не відпустив і я залишився в команді. Яка команда? Реал Солт-Лейк.

"На Каштру жодних образ немає": Вакула – про перехід в Десну

Який чемпіонат мені б підійшов? Я думаю, що це був би, напевно, іспанський чемпіонат, там, де менше боротьби, бо я постійно її програю. Там, де більше техніки, гри з м’ячем, ось така ліга мені підходить", – зізнався Вакула в інтерв'ю Брутальному футболу.

Хавбек перебрався з Маріуполя до Шахтаря влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" йому не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії. Тиждень тому донеччани віддали Вакулу в оренду Десні.

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