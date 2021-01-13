"Эмоции положительные. Знаю эту команду, следил за ней в УПЛ. Считаю, что в Десне есть все условия для дальнейшего роста. Мы говорили уже с главным тренером команды Александром Рябоконем. Оба заинтересованы, чтобы приносить пользу команде.

Шахтер отпустил Вакулу в аренду в Десну

Уже провел первую тренировку в Десне, некоторых ребят в новой команде знаю – Полегенько, Тотовицкого, других ребят заочно. Коллектив дружный, приняли меня.

На Каштру из-за того, что в Шахтере играл мало, никаких обид нет и быть не может. Здесь все зависит от меня. Аренда у меня до лета, потом хочу вернуться в Шахтер сильнее и доказать, что нужен команде. Буду стараться проявить себя в Десне, чтобы показывать хороший уровень футбола", – сказал Вакула в комментарии Meta-ratings.

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