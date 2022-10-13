Лига конференций: Вильярреал и Башакшехир вышли в плей-офф, сенсация в группе СК Днепр-1, Фиорентина устроила погром
Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Группа А
Башакшехир – РФС – 3:0
Голы: Тюрюч, 11, Окака, 45, 72
Фиорентина – Хартс – 5:1
Голы: Йович, 6, Бираги, 22, Гонсалес, 32, 78, Барак, 38 – Хамфріс, 47
Группа В
Вест Хэм – Андерлехт – начало матча в 22:00
Стяуа – Силькеборг – начало матча в 22:00
Группа С
Аустрия – Вильярреал – 0:1
Гол: Джексон, 87
Хапоэль – Лех – начало матча в 22:00
Группа D
Партизан – Кельн – 2:0
Голы: Диабате, 15, Гомес, 52
Ницца – Словацко – начало матча в 22:00
Группа E
Аполлон – АЗ Алкмар – 1:0
Гол: Роберж, 32
Вадуц – СК Днепр-1 – начало матча в 22:00
Группа F
Юргорден – Гент – 4:2
Голы: Хольмберг, 21, Юкхейм, 32, 46, Банда, 45+2 – Депуатр, 61, Кюйперс, 72
Шэмрок Роверс – Мольде – начало матча в 22:00
Группа G
ЧФР Клуж – Славия – 2:0
Голы: Дяк, 15 (п), Матіас, 84
Балкани – Сивасспор – начало матча в 22:00
Группа H
Слован – Базель – 3:3
Голы: Вайсс, 45+2 (п), Куцка, 49, Чаврич, 53 – Малеж, 29 (п), Диуф, 65, Зечири, 72
Жальгирис – Пюник – начало матча в 22:00
Башакшехир разгромил РФС и за два тура до конца группового этапа гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. Фиорентина также выиграла свой матч против Хартса. Уже в следующем туре "фиалки" и стамбульцы проведут очную дуэль, в которой могут определить судьбу первого месяца в группе А.
У Вильярреала также был шанс выйти в плей-офф, но он в матче с Аустрией держал интригу вплоть до последних минут. В конце концов "Желтая субмарина" продолжила турнирный путь без потерь и почти обеспечила себе первое место в квартете С.
Партизан во второй раз обыграл Кельн и сделал громкую заявку на евровесну. Кстати, этот матч прерывали из-за беспорядков на трибунах. Юргорден на своем поле обыграл Гент и ситуативно стал первым в группе F.
Аполлон неожиданно одолел АЗ Алкмар и подарил СК Днепр-1 шанс побороться за первое место.