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Вацко выделил игроков УПЛ, которые станут хорошими тренерами – среди них лидеры Динамо и Шахтера

19:57 37 Читати українською
Вацко выделил игроков УПЛ, которые станут хорошими тренерами – среди них лидеры Динамо и Шахтера
Виктор Вацко / фото из открытых источников

Известный журналист и комментатор назвал футболистов, у которых есть способности к работе главным тренером.

"Первым назову Сергея Кравченко из Днепра-1. Во-первых, я вижу, что он футболист с колоссальным интеллектом. Во-вторых, я слежу за его Instagram и вижу, что он абсолютно футбольный человек. Он смотрит очень много европейского футбола и анализирует для себя игру различных команд и работу тренеров. Это заметно по тем акцентам, которые он делает в соцсетях.

"Это уже пятый или шестой "выс*р" от этого человека, касающийся меня", – Вацко жестко ответил на критику Смалийчука

Знаете, что очень важно для тренера, который был неплохим футболистом? Развиваться и не зацикливаться на том: "Что вы мне раскассказываете, я играл". Если ты мыслишь такими критериями, ты не будешь хорошим тренером. Особенно в современном футболе, где пацаны работают блогерами и анализируют матчи, разбирают тактику команд и впоследствии садятся за тренерский мостик.

Кто еще? Мне кажется, Сергей Сидорчук. Он очень глубокий в своем знании и понимании футбола и желании развиваться. Тарас Степаненко – не знаю, ставит ли он себе задачи на будущее стать тренером или нет. У него также есть эта глубина и мозги. Андрей Пятов, Рустам Худжамов... Но в первую очередь я бы назвал Сергея Кравченко", – заявил Виктор Вацко во время стрима на своем ютуб-канале.

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