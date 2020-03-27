"Это уже пятый или шестой "выс*р" от этого человека, касающийся меня", – Вацко жестко ответил на критику Смалийчука

Виктор Вацко жестко прокомментировал последнее интервью бывшего вице-президента Карпат.

Телекомментатор Виктор Вацко ответил на упреки бывшего вице-президента Карпат Олега Смалийчук, который обвинил журналиста в работе в тандеме с Вадимом Шаблием.

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"Смалийчук сказал, что я порекомендовал Диминскому агента Шаблия. Что я имею влияние на Карпаты и на приглашение футболистов. Перед этим он говорил, что я имею влияние на отставку Чижевского.

"Это уже пятый или шестой "выс*р" от этого человека, который касается меня. Для меня этого человека не существует. Я не реагирую на эти обвинения. Если бы там был хотя бы 1% правды, можно было бы дискутировать, но это абсолютная ложь.

Я работаю в журналистике с 1996 года. Так получилось, что за 24 года я общался с огромным количеством президентов украинских футбольных клубов. Я знаком с ними, я общаюсь с ними, и поверьте: ни в одной из бесед ни с одним президентом – даже с Петром Дыминским и даже когда я работал в Карпатах – я не разговаривал ни об одном из агентов.

Украинское медиапространство превращается в агентские войны. Тот перешел дорогу, то что-то сделал или не сделал, тот через одного журналиста запускает информацию, тот через другого. Я в эти игры не играю и играть не хочу. Именно поэтому слова Смалийчука – полная фигня", – заявил Виктор Вацко в рамках стрима на своём ютуб-канале.

Напомним, за Карпаты в сезоне 2019/20 выступают 15 клиентов агентской компании ProStar, владельцем которой является Вадим Шаблий.

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