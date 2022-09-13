"История с выходками болельщиков Фенербахче, которые на матчах Динамо внезапно стали любителями матрешек, балалаек и оркофюрера. Разве это не вопрос имиджевого, политического значения, актуального прямо сейчас? Разве не правильно было бы со стороны УАФ по этому вопросу создать протекцию украинскому клубу на уровне общественного мнения в Европе и на уровне дисциплинарного комитета УЕФА? Мне кажется, что очень даже правильно.

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Почему никто из украинских футбольных чиновников нигде в европейских, мировых медиа не оказывает давление на ФИФА, продавшую свинособакам права на трансляцию ЧМ-2022 в Катаре? Почему никто не давит на УЕФА, которая не остановила контракт на трансляцию матчей еврокубков в оркостане?

Разве не руководство нашего футбола со всем его ресурсом (я имею в виду фактор членства в исполкоме УЕФА) должно заниматься этими вопросами, лоббировать интересы Украины и уничтожать интересы наших врагов на этом фронте? Это важно. Разве это не борьба за интересы нашего государства на своем месте?", – поинтересовался Вацко в программе Вацко on air.

Напомним, что матч группового этапа Лиги Европы между Динамо и Фенербахче запомнился отвратительным поведением турецких фанатов, которые приходили в масках с Путиным и бросали на поле всевозможные предметы.

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