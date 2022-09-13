"Історія з виходками вболівальників Фенербахче, які на матчах Динамо раптово стали любителями матрьошок, балалайок та оркофюрера. Хіба це не питання іміджевого, політичного значення, актуального просто зараз? Хіба не правильно було б з боку УАФ у цьому питанні створити протекцію українському клубу на рівні громадської думки в Європі та на рівні дисциплінарного комітету УЄФА? Мені здається, що дуже навіть правильно.

"Людині відривають ногу, а арбітр не дає жодної картки": Суркіс розніс суддівство у матчі проти Фенербахче

Чому ніхто з українських футбольних чиновників ніде в європейських, світових медіа не створює тиск на ФІФА, яка продала свинособакам права на трансляцію ЧС-2022 в Катарі? Чому ніхто не тисне на УЄФА, яка не зупинила контракт на трансляцію матчів єврокубків в оркостані?

Хіба не керівництво нашого футболу з усім його ресурсом (я маю на увазі фактор членства в виконкомі УЄФА) повинно займатися цими питаннями, лобіювати інтереси України і знищувати на цьому фронті інтереси наших ворогів? Це ж важливо. Хіба це не боротьба за інтереси нашої держави на своєму місці?", – поцікавився Вацко у програмі Вацко on air.

Нагадаємо, що матч групового етапу Ліги Європи між Динамо та Фенербахче запам'ятався огидною поведінкою турецьких фанів, які приходили в масках з Путіним та кидали на поле різноманітні предмети.

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