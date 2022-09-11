"Я абсолютно согласен с Луческу – судья не справился с этой игрой. Первое нарушение он зафиксировал, когда Шапаренко порвали крестообразные связи, а второе – на Сидорчуке в нашу сторону.

Луческу: Хотелось бы увидеть реакцию Жезуша на двух футболистов Динамо в больнице – им будут делать операцию

Человеку отрывают ногу, а арбитр не дает никакой карточки. Для этого есть VAR, на это должны обратить внимание.

А что касается поведения фанатов... В футболе такого вообще не должно быть. Я уверен на 100%, что УЕФА отреагирует на их действия, и Фенербахче получит огромный штраф. Они вели себя по-хамски и когда мы играли в отборе Лиги чемпионов. Оценку их действиям должны дать соответствующие инстанции. Это хамство. Так себя вести в современном мире невозможно", – сказал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в первом туре Лиги Европы Динамо на выезде уступило Фенербахче 1:2. Травмы в матче получили Георгий Бущан и Николай Шапаренко (выбыл на 6 месяцев). Турецкие фанаты снова показали себя во всей красе, всячески провоцируя динамовцев (бросали на поле разнообразные предметы, одевали маски с изображением Путина и т. п.).

Фенербахче – Динамо: Киев сам отдает очки – историческое поражение и безумная потеря сборной Украины в грязном матче ЛЕ