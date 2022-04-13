Украинский комментатор Виктор Вацко сам того не зная, приобщился к уничтожению рашистской военной техники.

Артём Довбик (справа) после гола в ворота Швеции / Getty Images

Социальными сетями распространяется ролик, на котором украинские военные попадают в российский танк. Для усиления эффекта на видео наложили эмоции украинского комментора Виктора Вацка.

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Символично, что момент "Далбы" танка озвучили голом Артема Довбика в матче сборной Украины против Швеции на чемпионате Европы 2020 года. Гол украинца на 120+1 минуте матча стал тогда решающим и позволил "сине-желтым" пробиться в четвертьфинал турнира.

Забавно, что сам виновник ретвитнул ролик на своей странице в Твиттере.

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