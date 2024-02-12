Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о подготовке к запуску УПЛ ТВ, в частности, о выборе комментаторов на матчах.

"Насколько я понимаю, уже есть утвержденный список людей, которые будут работать комментаторами и ведущими студийных программ. Я даже могу вам прочитать эти фамилии: Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко.

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Вот так выглядит основной состав. Возможно, кого-то добавят. Я слышал, что обсуждали фамилию того же Александра Михайлюка, например. Возможно, кого-то еще добавят, но основной список, поданный клубами, именно такой", – поделился Вацко в программе ВацкоOnAir.

Ранее сообщалось, что запуском нового спортивного канала, УПЛ ТВ, будет заниматься 1+1 media distribution. Уже 23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. В тот день состоится только одна игра 18-го тура – ЛНЗ будет принимать Кривбасс. Соответственно, именно поединок этих команд станет первым на новом канале.

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