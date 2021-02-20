Бывший полузащитник Шахтера Бека Вачиберадзе может усилить одного из лидеров Первой лиги.

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24-летний футболист находится на просмотре в Черноморце, сообщает издание Footboom. Игрок может пополнить одесскую команду на правах свободного агента.

Напомним, Вачиберадзе – воспитанник Черноморца и Шахтера. Именно в структуре "горняков" Бека начал профессиональную карьеру в 2013 году. С 2015 по 2017 гг. выступал за испанский Бетис. После полугодовой паузы присоединился к латвийскому РФШ, из которого в июле 2019-го перебрался в бельгийский Ломмель. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

К слову, после первого круга Черноморец занимает в турнирной таблице Первой лиги третье место, набрав 28 очков. Недавно команда осталась без главного тренера – Сергей Ковалец покинул "моряков" из-за серьезной задолженность по зарплате.

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