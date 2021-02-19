Коркишко близок к возвращению в Черноморец
Одесский клуб, несмотря на финансовые проблемы, активно работает на трансферном рынке.
Экс-полузащитник СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко может усилить одного из лидеров Первой лиги.
Ковалец официально покинул Черноморец
30-летний футболист находится на просмотре в Черноморце, сообщает издание Footboom. Одесская команда не нова для Дмитрия – с 2015 по 2017 гг. он уже выступал за "моряков".
Напомним, Коркишко – воспитанник Динамо, в котором и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел поиграть за киевский Арсенал, Полтаву, белорусский Минск и турецкие Гиресунспор и Хатайспор. Последней его командой был СК Днепр-1, который он покинул в конце 2020 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
Динамо – Брюгге: Луческу уступает тренеру молодежки, Шевченко не угадал – атмосфера страха и безнадеги в 1/16 ЛЕ