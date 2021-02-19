Экс-полузащитник СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко может усилить одного из лидеров Первой лиги.

Ковалец официально покинул Черноморец

30-летний футболист находится на просмотре в Черноморце, сообщает издание Footboom. Одесская команда не нова для Дмитрия – с 2015 по 2017 гг. он уже выступал за "моряков".

Напомним, Коркишко – воспитанник Динамо, в котором и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел поиграть за киевский Арсенал, Полтаву, белорусский Минск и турецкие Гиресунспор и Хатайспор. Последней его командой был СК Днепр-1, который он покинул в конце 2020 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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