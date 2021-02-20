Колишній півзахисник Шахтаря Бека Вачіберадзе може підсилити одного з лідерів Першої ліги.

Коркішко близький до повернення у Чорноморець

24-річний футболіст знаходиться на перегляді у Чорноморці, повідомляє видання Footboom. Гравець може поповнити одеську команду на правах вільного агента.

Нагадаємо, Вачіберадзе – вихованець Чорноморця та Шахтаря. Саме у структурі "гірників" Бека розпочав професіональну кар'єру у 2013 році. З 2015 по 2017 рр. виступав за іспанський Бетіс. Після піврічної паузи приєднався до латвійського РФШ, з якого у липні 2019-го перебрався у бельгійський Ломмель. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

До слова, після першого кола Чорноморець посідає у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши 28 очок. Нещодавно команда залишилась без головного тренера – Сергій Ковалець покинув "моряків" через серйозну заборгованість по зарплаті.

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