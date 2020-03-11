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"В жизни есть гораздо более важные вещи, чем футбол": Фонсека выразил претензии к УЕФА

10:46 145 Читати українською
"В жизни есть гораздо более важные вещи, чем футбол": Фонсека выразил претензии к УЕФА
Паулу Фонсека / TMW

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека считает, что УЕФА должен активнее реагировать на распространение эпидемии коронавируса в Европе.

"В жизни есть гораздо более важные вещи, чем футбол. Например, здоровье. Такие важные решения должны приниматься не только отдельно руководствами лиг, но и вместе с УЕФА.

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Неправильно, что мы остановили Серию А, а затем играем, например, матч Валенсия – Аталанта. Вовлечение УЕФА будет очень важным для всех лиг", – цитирует Фонсеку Football Italia со ссылкой на EFE.

Напомним, итальянское правительство недавно объявило об остановке Серии А из-за эпидемии коронавируса. УЕФА пока не планирует отменять матчи еврокубков.

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Теги
Рома Рома Италия УЕФА Паулу Фонсека Паулу Фонсека коронавирус
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