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Гасперини прокомментировал важность победы Аталанты для Бергамо

10:27 85 Читати українською
Гасперини прокомментировал важность победы Аталанты для Бергамо
Джан Пьеро Гасперини / Ansa.it

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

"Пенальти уже на 3 минуте добавил Аталанте дополнительной уверенности. Нам было трудно в первом тайме, но во втором было намного лучше.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Аталанта пропустила голы, которых можно было избежать, но мы хотели победить, и совершенно не хотели уехать с ничьей или поражением. Мы хотели подтвердить хорошую работу, которую мы проделали, победой в Валенсии.

Иличич хотел покинуть клуб, но я убедил остаться, и затем отпустить. Думаю, что в одном матче Лиги чемпионов мало кто забивал четыре гола.

Мы знаем, что многие люди наблюдали за нами из Бергамо, и получили множество сообщений, в том числе от директора больницы, поэтому мы рады, что мы дали им минуту радости", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, Аталанта одолела Валенсию в эпичном поединке (4:3) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые в своей истории.

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Лига чемпионов Валенсия - Аталанта Аталанта Аталанта Валенсия Валенсия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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