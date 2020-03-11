Гасперини прокомментировал важность победы Аталанты для Бергамо

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

"Пенальти уже на 3 минуте добавил Аталанте дополнительной уверенности. Нам было трудно в первом тайме, но во втором было намного лучше.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Аталанта пропустила голы, которых можно было избежать, но мы хотели победить, и совершенно не хотели уехать с ничьей или поражением. Мы хотели подтвердить хорошую работу, которую мы проделали, победой в Валенсии.

Иличич хотел покинуть клуб, но я убедил остаться, и затем отпустить. Думаю, что в одном матче Лиги чемпионов мало кто забивал четыре гола.

Мы знаем, что многие люди наблюдали за нами из Бергамо, и получили множество сообщений, в том числе от директора больницы, поэтому мы рады, что мы дали им минуту радости", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, Аталанта одолела Валенсию в эпичном поединке (4:3) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые в своей истории.

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