"Сейчас мы обсуждаем с УАФ некоторые варианты, будем следить за ситуацией. Думаю, что исполком УАФ будет принимать решение в зависимости от ситуации в стране.

Кубок Украины планируют провести весной – известно, какой фактор станет решающим

Если ситуация улучшится, то Кубок Украины могут провести весной. И получится, что команды ПФЛ начнут играть в марте. У нас есть разные наработки, но подробно пока не буду говорить. По всей вероятности, команды ПФЛ на этом этапе начнут играть в марте перед чемпионатом. Это будут матчи на Кубок Украины.

Что касается того, готовы ли все команды ПФЛ принять участие в Кубке Украины... Пока нет окончательного решения, спрашивать команды заранее, чтобы они подтвердили свое участие, нет смысла. У нас есть регламент, но в данной ситуации во время войны, я думаю, что регламент Кубка Украины не будет предусматривать обязательного участия, а будет по подтверждению", – цитирует Каденко издание Украинский футбол.

Напомним, предsдущий розыгрыш Кубка Украины был недоигран из-за войны – проведение турнира было остановлено на стадии четвертьфиналов. Действующим обладателем трофея остается Динамо, ставшее победителем турнира в сезоне 2020/21.

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