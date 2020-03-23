"В Украине люди очень ответственные" Тайсон сравнил ситуацию в Киеве с голливудским фильмом

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал вынужденную паузу в футбольном сезоне.

"Аэропорты сейчас заблокированы. Никто не сможет улететь, пока ситуация не успокоится. У меня нет даты, когда я вернусь в Бразилию. Я даже не знаю, когда возобновятся матчи чемпионата, придется ли нам догонять календарь летом. Надеюсь, что все будет хорошо.

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Еще в позапрошлое воскресенье мы играли, а потом все прекратилось. Автобусы тоже остановились. Все заперты у себя дома. Вы можете гулять только по квартире. Я собираюсь стать экспертом по видеоиграм, потому что я просыпаюсь и целый день играю. После небольших тренировок, приседаний, бега по лестнице, я играю в видеоигры. Всю прошлую ночь я играл.

В Украине люди очень ответственные – на улицах никого не видно. Раз в неделю все ходят на рынок, и там большие очереди. Здесь же, в моей квартире, когда я выглядываю в окно и никого не вижу на улице, то мне кажется, что я смотрю фильм с Уиллом Смитом "Я – легенда", – цитирует Тайсона GauchaZH.

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