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Зинченко – о жизни на карантине: Скоро завою в этих четырех стенах

08:00 31 Читати українською
Зинченко – о жизни на карантине: Скоро завою в этих четырех стенах
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украны Александр Зинченко рассказал, чем занимается во время неожиданной паузы в футболе.

"Свободного времени так много, что я скоро завою в этих четырех стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить гулять или сходить в супермаркет.

Зинченко со своими "детьми" на идеальном украинском дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать 8 дней.

К счастью, Манчестер Сити заботится о всех игроках и персоналу. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от врача: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы.

Никто не владеет информацией, когда может возобновится чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это не нормально", – сказал Зинченко в программе Профутбол.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро

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Теги
Украинцы за рубежом коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко
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