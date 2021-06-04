Президент Ювентуса Андреа Аньелли снова подчеркнул важность проекта, в котором сейчас остались только три коллектива.

"Соглашение между учредителями Суперлиги сначала обсуждалось с УЕФА. Сейчас мы слышим оскорбительные выражения и угрозы. Не так надо вести себя, если мы хотим реформировать европейский футбол. К счастью, я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники.

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Нам нужно продолжать диалог. Другие виды спорта уже пришли к такому формату. Нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в доработке. Ювентус, Реал и Барселона намерены реформировать турнир в интересах всех клубов", – приводит слова Аньелли официальный Twitter туринцев.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги, но проект просуществовал менее двух суток. Девять коллективов вышли из проекта, а вышеупомянутая тройка до сих пор остается в нем. Юве, Барсе и Реалу грозит исключение из ЛЧ на 1-2 сезона.

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