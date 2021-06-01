Союз европейских ассоциаций уже на следующей неделе планирует наказать Реал, Барселону и Ювентус из-за создания Суперлиги, сообщает Eurosport со ссылкой на La Repubblica.

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По информации источника, эти три коллектива планируют исключить из Лиги чемпионов. Срок наказания составит один или два сезона. В таком случае дело может дойти даже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги, но проект просуществовал менее двух суток. Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан почти сразу вышли из Суперлиги, а вышеупомянутая тройка до сих пор остается в ней.

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