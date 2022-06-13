"Сейчас в моей тренерской карьере пауза. Видите, что происходит. Пока никаких хороших вариантов нет.

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Я вспомню, как попал в Таврию, то в такой "маргарин" больше не хочу влезать. Закалился, и то не чуть-чуть. Там было очень весело", – сказал Лужный в эфире "Головна команда".

Напомним, последним местом работы Лужного было Динамо, где он до 2019 года работал ассистентом в тренерском штабе Александра Хацкевича. В Таврии специалист работал в сезоне 2012/13, а команда на фоне проблем в клубе заняла худшее итоговое место в таблице за последние 10 лет – одиннадцатое.

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