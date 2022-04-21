"Как можно, что Тимощук продолжает молчать? Я вас прошу, забывайте уже об этом обрисованном фейковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Все показывают поступки, а не разговоры и показухи. Такие вот тимощуки взяли все свои деньги и убегали из Украины в критический момент: судьи, государственные чиновники-коррупционеры, олигархи.

Ярмоленко – об общении с Тимощуком: "Он послал меня нах*й, я послал его – на этом наш разговор закончился"

Сидят и кайфуют в Европе, пока у нас идет война. После нашей победы вам здесь не будут рады. Лучше не возвращайтесь", – поделился Лужный в интервью Sportarena.

Напомним, Тимощук остался работать в России, после чего УАФ лишила запроданца всех наград, а также исключила из реестра игроков национальной команды.

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