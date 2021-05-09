"Серия хороших игр, которые дают нужный результат, – это лучшее, что может быть. Все мы очень устали. Каждый из нас отдает все силы без остатка. Но именно в такие напряженные периоды в играх против лучших соперников вырастает команда.

Манчестер Сити – Челси –1:2 – видео голов и обзор матча

Удача, безусловно, важна, но мы вместе делаем все, чтобы склонить ее на свою сторону и использовать любые возможности для очередной крупной победы. Именно так мы должны приобретать уверенность в своих силах. Это правильный путь. И уже сейчас мы начинаем готовиться к следующему матчу, который состоится в среду", – отметил Тухель в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, лондонцы обыграли Манчестер Сити в матче чемпионата, не дав Зинченко и Ко оформить досрочное чемпионство. Эта победа позволила "синим" набрать 64 очка и подняться на 3 место.

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