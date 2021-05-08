Манчестер Сити и Челси подходили к личной встрече в АПЛ на фоне эмоционально и физически изнурительных побед в полуфинале ЛЧ, поэтому обоим тренерам пришлось прибегнуть к ротации. Она была масштабной: у Томаса Тухеля, по сравнению со стартом на Реал, в основе вышли только Мэнди, Канте, Рюдигер, Аспиликуэта и Кристенсен. Пеп Гвардиола, в свою очередь, оставил от своего состава против ПСЖ только рожки да ножки. Все, кроме Диаша и Эдерсона, получили отдых – в том числе и Зинченко, который сидел в запасе.

Поединок имел серьёзное турнирное значение. Челси защищал позиции в Лиге чемпионов, держа отрыв от пятой позиции всего в три очка – при этом у конкурентов был матч в запасе. "Горожане" же в случае победы над "аристократами" официально стали бы чемпионами. Словом, ничья сих пор не порадовала бы никого.

Первый тайм оказался довольно трудным для просмотра. Челси прогнозируемо действовал сухо, прессингуя центральную ось Сити и пытаясь подкараулить соперника на контратаке, а Манчестер Сити довольно стерильно катал мяч в низком темпе. Как следствие, моментов возникало очень мало, а в определенные отрезки игры на поле вообще ничего не происходило. В частности, в стартовые полчаса болельщики увидели всего одну голевую возможность – это Торрес прорвался по правому флангу в штрафную и пробил мимо ближней девятки. На табло горела 4-я минута.

Веселее стало в последней трети первого тайма. Так, уже на 31-й минуте Вернеру удалось забить в результате прострела Джеймса на линию вратарской, однако гол отменили из-за явного офсайда. Еще через две минуты Тимо избежал офсайда, получил передачу на ход и с угла штрафной выполнил удар, но получилось слишком неточно. Стерлинг на 35-й решил показать, как забивают мастера, сместившись с левого фланга в центр и пробил метров с 22-х в ближний угол – впрочем, Мэнди парировал!

Челси максимально приблизился к взятию ворот перед перерывом. На 43-й минуте открывать счет мог Зиеш, который выстрелил с дальней дистанции под левую стойку – Эдерсон парировал. После розыгрыша углового мяч получил Рюдигер, который нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. Наказание за расточительность пришло уже через минуту: Жезус откликнулся на заброс по правому флангу, выиграл единоборство у Кристенсена и покатил с правого края штрафной в центр на Агуэро – Кун не смог обработать мяч, но из-под него тут же пробил Стерлинг. 1:0!

При этом у Челси еще и травмировался Кристенсен, которого вынужден был заменить Зума. Пока готовилась замена, Манчестер Сити мог провести второй гол, заработав пенальти – это Гилмор сбил Агуэро перед собственными воротами. Сам Серхио и пошел забивать, однако его "паненка" оказалась провальной. Мэнди успел упасть на землю, встать и спокойно забрать мяч!

Начало второго тайма концептуально не отличалось от старта первого. Команды все так же не поднимали темп и не желали раскрываться, поэтому за стартовые 15 минут они разменялись только двумя слабыми ударами с дистанции – это Агуэро и Зеиш стреляли на 52-й и 53-й. На 61-й из-за пределов штрафной выстрелил и Пулишич. В целом, на поле было так скучно, что даже главные тренеры сидели с подавленным выражением лица.

Впрочем, на 63-й минуте лондонцы наконец вспомнили о счете на табло и расписании в таблице, сравняв счет. Получилось красиво: Зиеш, Пулишич и Аспиликуэта раскатали комбинацию на правом фланге, в завершении которой Хаким нанес удар метров с 22-х в правый нижний угол – 1:1!

Казалось, что теперь игра раскроется – тем более, что Пеп Гвардиола быстро провел две атакующие замены, бросив в бой Жоржинью, Фодена и Гюндогана. Впрочем, ничего подобного не произошло: за следующие 20 минут хозяева имели только неточный выстрел Жезуса из-за пределов штрафной. Челси также особо не заострял, однако на 78-й минуте лондонцы забили второй гол в результате выхода Вернера лицом к лицу. К сожалению для гостей, его не засчитали из-за офсайда. Еще через две минуты "аристократы" забили второй усилиями Хадсона-Одоя, которому удалось замкнуть прострел Джеймса, однако и здесь офсайд спас "горожан".

На последние десять минут основного времени Пеп Гвардиола выпустил Зинченко, однако ничего интереснее дальнего удар Канселу мимо ворот хозяева так и не создали. Челси при этом несколько раз опасно выходил в контратаку – на 89-й минуте Алонсо даже перебросил голкипера, но в ворота попасть не удалось. На 90+1-й Джеймс врывался на правый край штрафной и пробил в ближний угол, однако Эдерсон выручил Сити.

Через минуту "горожане" пропустили еще один контрвыпад. В его завершении Вернер простреливал с правого края штрафной, а Алонсо, столкнувшись с Хадсоном-Одоем, сумел пробить в левую девятку – 1:2! Сити капитулировал.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы не смогли отпраздновать чемпионство прямо сейчас, за три тура до финала сезона оставшись с 80 очками. Манчестер Юнайтед отстал на 13 зачетных баллов, но у "красных дьяволов" есть два матча в запасе – то есть, теоретические шансы на "золото" АПЛ манкунианцы имеют. Челси, набрав 64 пункта, вышел на третью позицию.