Манчестер Сити принимал Челси в 35-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Челси на "Футбол 24".

"Горожане" и "пенсионеры" выдали матч (особенно второй тайм), достойный финалистов Лиги чемпионов. В первой 45-минутке было три ключевых момента – отмененный гол Вернера из-за офсайда, мяч Стерлинга и роковая паненка Агуэро.

Челси в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – "горожане" не смогли отпраздновать досрочное чемпионство

После перерыва же забивал только Челси. На 63-й Зиеш завершил изысканную стремительную атаку ударом в ближний угол. После команда Тухеля отличилась еще трижды. Правда, голы Вернера и Хадсона-Одоя отменили – опять из-за офсайда. Победу Челси принес точный выстрел Алонсо на последних мгновениях.

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Манчестер Сити остался с 80 очками и не смог отпраздновать досрочное чемпионство в этом туре. Челси набрал 64 зачетных балла и вышел на третью позицию.