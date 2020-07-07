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"В списку дискваліфікованих є хоч один росіянин?": український легіонер – про скандал з договірняками у Вірменії

21:29 - Читать на русском
"В списку дискваліфікованих є хоч один росіянин?": український легіонер – про скандал з договірняками у Вірменії
Ігор Биковський / Сайт Локомотива Єреван

Хавбек єреванського Локомотива Ігор Биковський обурений результатами розслідування за договірні матчі у Першій лізі Вірменії.

"Копали під нас щось, саме під нашу команду. Нас не хотіли впускати до Вищої ліги.

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Команда Ван зіграла другого числа. Виходить, що нашу гру перенесли на четверте, а вони зіграли другого. Третього липня нам заявляють, що чемпіонат зупинений, коли вони на першому місці. У них президент має посаду у федерації футболу Вірменії. А за яким принципом складався список дискваліфікованих? Може навмання, я не знаю. Там є хоч один росіянин? Я щось не бачив", – сказав Биковський в коментарі Yellow.

Нагадаємо, всього у Вірменії дискваліфікували 25 українських легіонерів, значна частина яких представляла Локомотив Єреван.

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Ігор Ігор Биковський Договірні матчі Українці за кордоном Локомотив Єреван Світ
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