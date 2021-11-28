"Сегодня был очень сложный матч для нас, потому что мы играли на этой неделе против Интера на выезде. Потратили много энергии в Милане. Приехав сюда, мы знали, что здесь будет сложно.

Ингулец – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Конечно, поле в плохом состоянии, и мы попали на команду, которая очень хороша в обороне. Думаю, ребята сыграли сегодня очень хорошо. Грустно, потому что в первом тайме было много шансов забить второй гол. Во втором тайме это создало нам сложности, особенно в конце. В конце концов и они не создали голевых моментов.

Почему Шахтеру так тяжело даются голы? Состояние поля было сегодня не очень, поэтому игра была слишком медленной. Конечно, это тоже наш минус – надо смотреть на это. Мы создали несколько шансов, но не забили те голы, которых заслужили. В первом тайме могли забить 3 или 4 раза – Тете, 2 раза Мудрик.

Самое главное, что ребята тоже пытаются работать над этим. Они делают все, чтобы забивать как можно больше. Уверен, что в следующих матчах мы уже сможем. Сегодня главное – победа", – сказал Поссанцини в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, победа позволила Шахтеру снова догнать Динамо на вершине турнирной таблицы – киевляне опережают дончан лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ