"Сьогодні був дуже складний матч для нас, бо ми грали цього тижня проти Інтера на виїзді. Витратили багато енергії у Мілані. Приїхавши сюди ми знали, що тут буде складно.

Інгулець – Шахтар – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Звичайно, поле у поганому стані, і ми потрапили на команду, яка дуже гарна в обороні. Думаю, хлопці зіграли сьогодні дуже добре. Сумно, бо у першому таймі мали багато шансів забити другий гол. У другому таймі це нам створило складнощі, особливо наприкінці. Зрештою, і вони не створили гольових моментів.

Чому Шахтарю так важко даються голи? Стан поля був сьогодні не дуже, тому гра була надто повільною. Звісно, ​​це також наш мінус – треба дивитися на це. Ми створили кілька шансів, але не забили ті голи, на які заслужили. У першому таймі могли забити 3 або 4 рази – Тете, 2 рази Мудрик.

Найголовніше, що хлопці також намагаються працювати над цим. Вони роблять все, щоб забивати якнайбільше. Впевнений, що у наступних матчах уже зможемо. Сьогодні головне – перемога", – сказав Поссанціні у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, перемога дозволила Шахтарю знову наздогнати Динамо на вершині турнірної таблиці – донеччани поступаються киянам лише гіршою різницею м'ячів.

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