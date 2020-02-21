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В сети появился домашний комплект формы сборной Италии на Евро-2020 – продолжение оригинального дизайна

19:16 83 Читати українською
В сети появился домашний комплект формы сборной Италии на Евро-2020 – продолжение оригинального дизайна
Игроки сборной Италии / соцсети

Сборная Италии получила интересный вариант формы, в которой может выступать на Евро-2020.

Фотографии новой формы итальянцев появились на сайте появились на сайте FootyHeadlines.

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Комплект формы выполнен в синем цвете, а воротник и манжеты рукавов – черные. Интересно, что на футболку также нанесен орнамент, присутствующий на третьей форме под названием "ренессанс". Добавим, что техническим спонсором сборной Италии выступает компания Puma.

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Напомним, на Евро-2020 "Скуадра адзурра" будет выступать в группе А, где ее соперниками будут команды Турции, Уэльса и Швейцарии.

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Теги
Италия Италия Футбольная форма Евро-2020
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