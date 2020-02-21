В сети появился домашний комплект формы сборной Италии на Евро-2020 – продолжение оригинального дизайна

Сборная Италии получила интересный вариант формы, в которой может выступать на Евро-2020.

Фотографии новой формы итальянцев появились на сайте появились на сайте FootyHeadlines.

Революционный "Ренессанс" – сборная Италии презентовала сенсационный комплект формы

Комплект формы выполнен в синем цвете, а воротник и манжеты рукавов – черные. Интересно, что на футболку также нанесен орнамент, присутствующий на третьей форме под названием "ренессанс". Добавим, что техническим спонсором сборной Италии выступает компания Puma.

Евро-2020: Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Напомним, на Евро-2020 "Скуадра адзурра" будет выступать в группе А, где ее соперниками будут команды Турции, Уэльса и Швейцарии.