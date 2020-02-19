Евро-2020: Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер пытается реформировать футбольные правила и помочь судьям меньше ошибаться в принятии решений.

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил реформировать правило определения офсайда. Более того, бывший тренер Арсенала настаивает, чтобы изменения в законе об офсайде были приняты до начала Евро-2020.

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"Игрок не будет в офсайде, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с последним защитником, даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это решит проблему и все уладит, больше не придется принимать спорных решений через считанные миллиметры и того, что игрок атаки какой-то частью пересек линию", – приводит слова Венгера Sky Sports.

К слову, международный совет футбольных ассоциаций обсудит закон об офсайде на годовом собрании в Белфасте 29 февраля.

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