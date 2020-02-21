У мережі з'явився домашній комплект форми збірної Італії на Євро-2020 – продовження оригінального дизайну

Збірна Італії отримала цікавий варіант форми, в якій може виступати на Євро-2020.

Світлини нової форми італійців з'явились на сайті FootyHeadlines.

Революційний "Ренесанс" – збірна Італії презентувала сенсаційний комплект форми

Комплект форми виконаний в синьому кольорі, а комірець і манжети рукавів – чорні. Цікаво, що на футболку також нанесений орнамент, присутній на раніше випущеній формі під назвою "ренесанс". Додамо, що технічним спонсором збірної Італії виступає компанія Puma.

Євро-2020: Венгер запропонував змінити правило визначення офсайду

Нагадаємо, на Євро-2020 "Скуадра адзурра" виступатиме в групі А, де її суперниками будуть команди Туреччини, Уельсу та Швейцарії.