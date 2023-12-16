Защитник Оболони Владислав Приймак нуждается в помощи в борьбе за жизнь своей дочери.

Плохие новости сообщила пресс-служба киевского клуба : "В семье Владислава и Кристины Приймаков случилась беда. У их дочери врачи обнаружили опухоль в голове. Девочке прямо сейчас необходимо дорогостоящее лечение и срочная сложная операция за границей.

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Эта страшная новость поразила всю "оболонскую" семью. Мы просим все футбольное сообщество присоединиться и помочь семье нашего футболиста. Сейчас, как никогда, мы должны быть вместе. Каждый вклад – небольшой или большой – сможет помочь девочке вернуться к полноценной жизни".

Если есть возможность помочь, то вот реквизиты для этого: номер карты Владислава Приймака – 5355082011932132, номер карты Кристины Приймак – 4149499346497660.