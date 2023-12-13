Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory в своем очередном отчете опубликовал результаты определения самых быстрых футболистов мира.

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Учитывали 40 чемпионатов во всем мире. Игроки были распределены по двум категориям. "Марафонцы" – те, кто быстрее всех двигались в течение 90 минут игрового времени. "Спринтеры" – те, кто показывал максимальную скорость на коротких игровых отрезках. При этом во второй категории футболистов разделили на две группы – в атакующих и защитных фазах игры.

Среди "марафонцев" украинскую Премьер-лигу представляет полузащитник Александрии Кирилл Сигеев. В список лучших "спринтеров" попали нападающий Оболони Игорь Краснопир (атакующая фаза) и защитник Динамо Александр Тымчик (защитная фаза), сообщает CIES на своем сайте.

При составлении рейтинга учитывались футболисты, которые на 7 декабря 2023 года сыграли не менее 720 минут в национальных чемпионатах и минимум 360 минут в международных соревнованиях (еврокубках или национальных сборных).

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