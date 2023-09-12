Кибератака российских хакеров на Футбольный союз Нидерландов произошла в апреле 2023 года. Злоумышленники получили доступ к персональной информации нидерландских футболистов, а именно к паспортным данным, домашним адресам и зарплатным ведомостям. Об этом информирует Algemeen Dagblad.

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Сообщается, что ответственность за атаку на себя взяла российская группировка Lockbit. Она всегда вымогает деньги у пострадавшей стороны, применяя шантаж.

Согласно источнику, KNVB решил заплатить хакерам более 1 миллиона евро, чтобы взломанная информация не попала в открытый доступ. Руководство организации приняло это решение после консультации с экспертом в области кибербезопасности.

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