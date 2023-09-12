В сборной Нидерландов заплатили российским хакерам более миллиона евро, чтобы не раскрыть зарплаты игроков
Российские хакеры взломали базу данных Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
Кибератака российских хакеров на Футбольный союз Нидерландов произошла в апреле 2023 года. Злоумышленники получили доступ к персональной информации нидерландских футболистов, а именно к паспортным данным, домашним адресам и зарплатным ведомостям. Об этом информирует Algemeen Dagblad.
Игрок Спартака, который хотел убить брата и получить гражданство России, обвиняется в ввозе 1300 кг наркотиков
Сообщается, что ответственность за атаку на себя взяла российская группировка Lockbit. Она всегда вымогает деньги у пострадавшей стороны, применяя шантаж.
Согласно источнику, KNVB решил заплатить хакерам более 1 миллиона евро, чтобы взломанная информация не попала в открытый доступ. Руководство организации приняло это решение после консультации с экспертом в области кибербезопасности.
Нидерланды победили благодаря Вегхорсту, Греция уничтожила андердога – погоня за Францией в отборе на Евро продолжается