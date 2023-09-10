Состоялись матчи 6-го тура квалификации на Евро-2024 в группе В. Результаты – в этой новости на "Футбол 24",

Евро-2024, квалификация. Группа В, 6 тур

Ирландия – Нидерланды – 1:2

Голы: Ида, 5(п) – Гакпо, 19(п), Вегхорст, 56

Греция – Гибралтар – 5:0

Голы: Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 83, Масурас, 70, 90+1

Нидерланды почти час держали в напряжении своих болельщиков. Вирджил ван Дейк уже на самом старте матча помог Ирландии открыть счет. Капитан "Оранье" после подачи с углового остановил мяч рукой. Арбитрам даже VAR не понадобился, чтобы назначить пенальти. Адам Ида четко пробил с 11 метров. Хозяева не оставили такую любезность без ответа. Базуну сбил Дюмфриса в штрафной. Гакпо продемонстрировал, что тоже умеет классно исполнять пенальти.

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Развить успех Нидерландам не удалось, так что ван Гал был вынужден произвести две замены сразу после перерыва. Одна из них стала ключевой. Вегхорсту понадобилось всего 15 минут, чтобы забить. Отметим роскошную предголевую передачу Фрэнки де Йонга под рывок Дюмфриса.

Греция предсказуемо просто разобралась с аутсайдером группы. Гибралтар еще в первом тайме трижды доставал мяч из сетки собственных ворот (один из них (самый красивый) не засчитали из-за офсайда). Впрочем, во втором тайме гости сами помогли устроить разгром. Масурас получил передачу от соперников и с острого угла смог прошить голкипера.

После этого тура Нидерланды и Греция сократили отставание от лидера. У обеих команд теперь по 9 очков и 6 зачетных пунктов отставания до Франции. Гибралтар все еще остается без очков и даже без забитых мячей, а Ирландия побеждала лишь слабейшую команду группы В.

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