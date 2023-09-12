Кібератака російських хакерів на Футбольний союз Нідерландів сталася у квітні 2023 року. Зловмисники отримали доступ до персональної інформації нідерландських футболістів, а саме до паспортних даних, домашніх адрес і зарплатних відомостей. Про це інформує Algemeen Dagblad.

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Повідомляється, що відповідальність за атаку на себе взяло російське угруповання Lockbit. Воно завжди вимагає гроші у постраждалої сторони, шантажуючи її.

Згідно з джерелом, KNVB вирішив заплатити хакерам понад 1 мільйон євро, щоб втрачена інформація не потрапила у відкритий доступ. Керівництво організації ухвалило це рішення після консультації з експертом у сфері кібербезпеки.

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