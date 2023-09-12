Федерація футболу Нідерландів заплатила російським хакерам понад мільйон євро, щоб не розкрити зарплати гравців збірної
Російські хакери зламали базу даних Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB).
Кібератака російських хакерів на Футбольний союз Нідерландів сталася у квітні 2023 року. Зловмисники отримали доступ до персональної інформації нідерландських футболістів, а саме до паспортних даних, домашніх адрес і зарплатних відомостей. Про це інформує Algemeen Dagblad.
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Повідомляється, що відповідальність за атаку на себе взяло російське угруповання Lockbit. Воно завжди вимагає гроші у постраждалої сторони, шантажуючи її.
Згідно з джерелом, KNVB вирішив заплатити хакерам понад 1 мільйон євро, щоб втрачена інформація не потрапила у відкритий доступ. Керівництво організації ухвалило це рішення після консультації з експертом у сфері кібербезпеки.
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