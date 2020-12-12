"Мы сыграем с командой (с Леванте – прим. "Футбол 24"), которая будет прессинговать нас. Мы должны быть внимательными при продвижении мяча, создании пространства и моментов. В течение недели у нас будет три игры, мы должны выиграть их все.

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Барселоне чего-то не хватает. Результаты в Ла Лиге не на том уровне, на котором должны быть. Есть проблемы с концентрацией при стандартных положениях, в защите, при вбрасываниях аутов.

Иногда нужно быть агрессивными. Мы создаем много моментов, но процент реализации невысок. Команда нестабильна. Кое-что нужно улучшить. Если мы сделаем это, то выигрывать матчи, убежден в этом", – приводит слова Кумана Marca.

Отметим, что Барселона встретится с Леванте завтра, 13 декабря, начало в 22:00. К слову, каталонцы с 14 очками в активе расположились на 9 месте в турнирной таблице.

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