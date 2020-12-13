Видання El Pais у своєму репортажі озвучило одну з причин відсутності ігрового часу у 21-річного Пуча, якого вважають одним із найбільших талантів каталонців.

Куман виокремив проблеми Барселони у матчах Ла Ліги

За інформацією джерела, Рональд Куман при гравцях основного складу жорстко звинуватив його у розповсюдженні інформації з розташування команди. Наставник одразу ж вирішив по-спортивному покарати Рікардо, виключивши гравця із заявки на поєдинок першого туру Ла Ліги проти Ельче.

Зауважимо, у поточному сезоні Пуч має і справді мало ігрового часу – лише 77 хвилин у 4 матчах всіх турнірів.

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