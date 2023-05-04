Килиан Мбаппе устал от постоянной отрицательной атмосферы в Париже. Одна из мечтаний француза – выиграть Лигу чемпионов, но он понимает, что сделать это в составе ПСЖ почти невозможно. Руководство клуба принимает не правильные решения, которые, наконец, влияют на выступления в европейском турнире.

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Как сообщает журналист Франсуа Гальярдо, Килиан Мбаппе дождется конца сезона, а затем объявит ПСЖ, что хочет покинуть команду Ожидается, что француз присоединится к мадридскому Реалу, о котором он мечтал с самого детства.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2025 года. Есть опасения, что руководство клуба сделает все возможное, чтобы помешать французу покинуть столицу Франции.

EXCLUSIVA KYLIAN



Kylian Mbappé está deseando que acabe la temporada para anunciar su marcha del PSG al Real Madrid.



La situación en el club parisino es muy delicada, lo peor está por llegar y quiere salir YA.



¡Fin Boom! ¡Al lío! pic.twitter.com/fziYhJ33Di — François Gallardo (@F_GallardoTV) May 3, 2023

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