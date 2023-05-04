Мбаппе планирует шокировать ПСЖ – Килиан устал от постоянных скандалов
Скандалы вокруг ПСЖ заставляют лучших игроков задуматься об уходе из клуба.
Килиан Мбаппе устал от постоянной отрицательной атмосферы в Париже. Одна из мечтаний француза – выиграть Лигу чемпионов, но он понимает, что сделать это в составе ПСЖ почти невозможно. Руководство клуба принимает не правильные решения, которые, наконец, влияют на выступления в европейском турнире.
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Как сообщает журналист Франсуа Гальярдо, Килиан Мбаппе дождется конца сезона, а затем объявит ПСЖ, что хочет покинуть команду Ожидается, что француз присоединится к мадридскому Реалу, о котором он мечтал с самого детства.
Действующий контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2025 года. Есть опасения, что руководство клуба сделает все возможное, чтобы помешать французу покинуть столицу Франции.
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