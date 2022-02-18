Вице-президент Ингульца Николай Журило заверил, что команда была вынуждена провести и второй матч против Динамо в Киеве.

"К сожалению, по техническим причинам стадион в Кропивницком не может принять нашу игру. Так случилось, что с Александрией у нас совпадают домашние матчи, поэтому мы вынуждены были обратиться и снова играть в Киеве.

Перенесенный матч Ингулец – Рух: клуб из Петрово обжаловал решение КДК и ждет рассмотрения апелляции

В прошлый раз тоже было много планов, кто-то что-то рассказывал, но мы дали бой, забрали очки у Динамо. Надеюсь, что в этот раз получится не хуже", – рассказал Журило в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, матч 19-го тура УПЛ Динамо – Ингулец запланирован на 26 февраля. Старт поединка в 17:00. Формально гостевую встречу первого круга киевляне проводили на стадионе Динамо и расписали сенсационную ничью 1:1.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ