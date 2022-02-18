Віце-президент Інгульця Микола Журило запевнив, що команда була змушена провести і другий матч проти Динамо в Києві.

"На жаль, з технічних причин стадіон у Кропивницькому не може прийняти нашу гру. Так сталося, що з Олександрією у нас співпадають домашні матчі, тому ми змушені були звернутися і знову грати в Києві.

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Минулого разу теж було багато планів, хтось щось розказував, але ми дали бій, забрали очки в Динамо. Сподіваюсь, що цього разу вийде не гірше", – розповів Журило в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, матч 19-го туру УПЛ Динамо – Інгулець запланований на 26-те лютого. Старт поєдинку о 17:00. Формально гостьову зустріч першого кола кияни проводили на стадіоні Динамо і розписали сенсаційну нічию 1:1.

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