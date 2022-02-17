"Сейчас дело находится в дисциплинарных органах Украинской ассоциации футбола, поэтому мы ждем окончательного решения. Если для этого будут основания и это решение снова не будет обжаловаться, будет определена дата матча", – заявил функционер.

По словам Дикого, КДК принял решение о том, что матч следует провести. Однако Ингулец обжаловал это решение и подал апелляцию. В настоящее время дело находится в апелляционном комитете УАФ.

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"Если одна из сторон будет иметь замечания по поводу окончательного вердикта, то она может обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне", – добавляет исполнительный директор УПЛ.

Также Евгений Дикий рассказал о вероятной дате поединка, если он таки состоится: "С одной стороны календарь соревнований в марте довольно плотный. Однако мы имеем среды, в которые, к сожалению, наши клубы уже не участвуют в еврокубках. Поэтому свободную дату для этой игры найти реально".

Напомним, матч 11-го тура Ингулец – Рух должен был состояться 17 октября. Однако из-за заболевания футболистов львовской команды на COVID-19 поединок был перенесен.

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