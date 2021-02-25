"В первой игре мы надеялись на большее. У Брюгге не играли ведущие футболисты. С этими запасами, что есть сейчас у Динамо, без нападающих, очень трудно побеждать в Лиге Европы. Считаю, что Русин, все же, сейчас нужен Динамо. Беседин, несмотря на первые матчи весны, не готов. Почему-то в Динамо пропадают нападающие. Супряга хорошие результаты показывал в СК Днепр-1. В Динамо пока незаметен...

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Луческу будет выжидать своего шанса. Но, как показал первый матч, такая тактика подходит только на один тайм. Брюгге тоже не понесется вперед. Их результат устраивает. Так что мы снова увидим осторожный и не очень веселый футбол, со ставкой на контроль мяча. При этом, киевлянам нужно больше "кусаться", "выгрызать мяч". Такой спортивной злости Динамо не хватает.

Хочется надеяться, что Динамо пройдет Брюгге, но поверить в это трудно. Нужно сделать своим болельщикам подарок – игроки должны отрабатывать свое по полной. Ответный матч с Брюгге – именно тот момент, когда надо переступать через себя, играть через "не могу". Если команда это сделает, то пройдет дальше", – сказал Саленко в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы киевляне на своем поле расписали боевую ничью с бельгийцами 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы