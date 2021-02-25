"У першій грі ми сподівалися на більше. У Брюгге не грали провідні футболісти. З цими запасами, що є зараз у Динамо, без нападників, дуже важко перемагати в Лізі Європи. Вважаю, що Русин, все ж, зараз потрібен Динамо. Бєсєдін, дивлячись на перші матчі весни, не готовий. Чомусь в Динамо пропадають нападники. Супряга хороші результати показував в СК Дніпро-1. У Динамо поки непомітний ...

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Луческу буде вичікувати на свій шанс. Але, як показав перший матч, така тактика підходить тільки на один тайм. Брюгге теж не понесеться вперед. Їх результат влаштовує. Так що ми знову побачимо обережний і не дуже веселий футбол, зі ставкою на контроль м'яча. При цьому, киянам потрібно більше "кусатися", "вигризати м'яч". Такої спортивної злості Динамо не вистачає.

Хочеться сподіватися, що Динамо пройде Брюгге, але повірити в це важко. Потрібно зробити своїм уболівальникам подарунок – гравці повинні відпрацьовувати своє на повну. Матч-відповідь з Брюгге – саме той момент, коли треба переступати через себе, грати через "не можу". Якщо команда це зробить, то пройде далі", – сказав Саленко у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи кияни на власному полі розписали бойову нічию з бельгійцями 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи