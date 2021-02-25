"По большому счету, динамовцам по силам выиграть в Бельгии, или, по крайней мере, добиться положительного для себя результата. Безусловно, в Киеве лучше было бы сыграть 0:0. Теперь у бельгийцев больше стратегических вариантов ведения игры. Но есть для Динамо и положительный момент. Они точно знают, что им нужно забивать, поэтому киевляне, если и будут играть с оглядкой на свои тылы, им все равно нужно думать о качественных атакующих действиях.

"Надеюсь на домашние заготовки от Луческу": легенда Динамо верит в успех киевлян в матче Лиги Европы с Брюгге

В первом матче подопечным Мирчи Луческу не хватило агрессии в атаке, скорости, прессинга на чужой половине поля и индивидуального мастерства. Что говорить, если Динамо за весь матч на НСК Олимпийский нанесло лишь один удар в створ ворот. Да, он оказался результативным, но этого недостаточно для достижения максимального результата в матче с такой командой, как Брюгге.

Трудно будет, но важно постараться сыграть не в февральский футбол, а, например, в апрельский или майский. У Динамо есть талантливая молодежь, поэтому нужна скорость.

Соперники примерно равны, поэтому предположу, что основное и дополнительное время завершится со счетом 1:1. А кто победит в серии пенальти, мне сказать сложно. Я сам в свое время не любил пробивать 11-метровые. Если бы в воротах Динамо стоял Александр Шовковский, то я поставил бы на выигрыш киевлян. А так 50 на 50", – сказал Грачев в комментарии изданию РБ.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы киевляне на своем поле расписали боевую ничью с бельгийцами 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы