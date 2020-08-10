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В Польше прокомментировали интерес к лидерам Зари и Александрии

22:11 - Читати українською
В Польше прокомментировали интерес к лидерам Зари и Александрии
Владислав Кочергин / Фото ФК Шахтер

Похоже, польский Шленск останется без усиления украинскими игроками.

Хавбек Зари Владислав Кочергин не пройдет в Шленск, сообщает польский журналист Марчин Торц в Twitter. По информации местных СМИ, за 24-летнего украинца требуют 300 тысяч евро, такую сумму поляки не намерены платить.

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Также полузащитник Александрии Максим Третьяков имеет минимальные шансы присоединиться к вроцлавскому клубу. Стоит отметить, что права на Максима принадлежат словацкому ДАКу, а за команду Шарана игрок выступал на правах аренды в сезоне 2019/20.

В прошлом сезоне УПЛ Третьяков провел 30 матчей, в которых отметился 10-ю голами и 4-мя ассистами.

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Трансферы ДАК 1904 Максим Максим Третьяков Владислав Владислав Кочергин Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Александрия Александрия Шленск Шленск
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